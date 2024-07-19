БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам в одиночном и парном катании

ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам в одиночном и парном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте опубликовал обновлённый список с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании.

Базовые оценки пятерных лутца и сальхова приравняли. Их стоимость — 14,00 балла. По-прежнему без оценки остаётся базовая стоимость пятерного акселя.

В короткой программе запрещено исполнение прыжка в пять оборотов. В произвольной допускается исполнение только сольных пятерных прыжков.

Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости.

На конгрессе ISU, который проходил с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе, было принято решение о сокращении количества прыжковых элементов в произвольной программе одиночных дисциплин фигурного катания с семи до шести. Изменения в правила вступят в силу с сезона-2026/2027. Также ISU признал сальто разрешённым элементом.

Материалы по теме
Евгения Тарасова высказалась о разрешении ISU выполнять сальто в программах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android