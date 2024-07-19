На «Чемпионате» вышел первый выпуск спецпроекта «Сверхновые-2030» про Елену Костылеву

«Чемпионат» запустил новый спецпроект «Сверхновые-2030» о надеждах российского фигурного катания. Главной героиней первого выпуска стала 12-летняя фигуристка Елена Костылева.

В 10 лет она выиграла первенство Москвы среди младшего возраста, а в 11 — стала чемпионкой страны среди новисов, победив на первенстве России старшего возраста. В минувшем сезоне Лена успешно защитила свой титул, а также взяла медали на всех соревнованиях, в которых участвовала. В том числе бронзу в личном зачёте прыжкового чемпионата России, где была самой юной спортсменкой. Кроме того, в этом году она обновила личный рекорд по набранным баллам, выступая на турнире памяти И. С. Русакова. 235,22 балла за две программы.

С марта 2024 года Елена Костылева тренируется в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Юная фигуристка владеет некоторыми прыжками ультра-си, среди них тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.