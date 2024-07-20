«Очень сложно это сделать». Дикиджи — о попытке прыгнуть пятерной сальхов

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал.

«Мотивирует ли то, что ISU опубликовал базовую стоимость пятерных прыжков? Наверное, маловата [базовая стоимость] для пятерного прыжка, поэтому, я думаю, больше нет, чем да. Я пытался прыгнуть пятерной прыжок, очень сложно это сделать, это нужно быть в невероятной физической форме, иметь невероятно какую технику, талант, чтобы всё совпало.

[Была попытка] пятерного сальхова, но был [недокрут] в пол-оборота и падение. Приходится больше сил вкладывать, понятное дело, чтобы был выше толчок. Я прорезал лёд, сильно въедался в него ногой, не выталкивало меня по инерции, как обычно выталкивает на четверном. Если, допустим, брать меньше толчок, то будет, понятное дело, недокрут, не получится докрутить без толчка и бешеной крутки», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Напомним, 19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее он стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке.