«Собрать больше четверных в произвольной». Дикиджи — о целях на сезон

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что в предстоящем сезоне хочет сосредоточиться на четверных прыжках.

«На данный момент всё-таки больше хочется исполнить в произвольной программе четыре четверных [прыжка], нежели прыгнуть один пятерной, пока что в планах это. Либо дойти до пяти четверных в программе. Для пятерного нужно очень много усилий, поэтому это будет тяжеловато. Не буду загадывать, в приоритете всё-таки собрать больше четверных в произвольной программе», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Напомним, 19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал.