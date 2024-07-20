«Не на 100% серьёзный». Дикиджи — о споре с Галлямовым

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал о споре с фигуристом Александром Галлямовым, который заключается в том, что Дикиджи прыгнет пятерной прыжок до конца лета.

«Спор был не на 100% серьёзный, в шуточной форме это сделали», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Напомним, 19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал, а также заявил, что в этом сезоне больше хочет сосредоточиться на четверных прыжках.

Дикиджи стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке. До этого единственным человеком, выполняющим этот сложнейший элемент, являлся фигурист из США Илья Малинин.