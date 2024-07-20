«Часики тикают, а пятерной так и не сделан». Галлямов пошутил над Дикиджи

Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместную фотографию с Владиславом Дикиджи, упомянув об их споре.

Напомним, фигуристы заключил пари, которое заключается в том, что Дикиджи прыгнет пятерной прыжок до конца лета.

«Такие разные реакции на оценки за пятерные. Часики тикают, а пятерной так и не сделан», — написал Галлямов.

Фото: Социальные сети Александра Галлямова

Напомним, 19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал, а также заявил, что в этом сезоне больше хочет сосредоточиться на четверных прыжках.

Дикиджи стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке. До этого единственным человеком, выполняющим этот сложнейший элемент, являлся фигурист из США Илья Малинин.