Галлямов шуточно высказался о свежей фотосессии Загитовой

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов шуточно описал новое фото олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании, 22-летней российской фигуристки Алины Загитовой.

«Натали Портман. Попадание — 100», — написал Галлямов в своём телеграм-канале, прикрепив фото Загитовой.

Фото: Соцсети Загитовой

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.