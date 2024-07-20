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Бестемьянова: пятерной прыжок — это выше человеческих возможностей

Бестемьянова: пятерной прыжок — это выше человеческих возможностей
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась по поводу сложности выполнения пятерного прыжка.

«Любая оценка для такого элемента будет низкой. Пятерной прыжок – это абсолютно уникально, выше человеческих возможностей», — сказала Бестемьянова «Матч ТВ».

Бестемьянова является олимпийской чемпионкой 1988 года, четырёхкратной чемпионкой мира (1985—1988), пятикратной чемпионкой Европы (1983, 1985—1988) и трёхкратной чемпионкой СССР (1982, 1983, 1987). Она выступала в паре с Андреем Букиным.

Ранее Бестемьянова заявила, что призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном женском катании Александра Трусова больше не выйдет на лёд в связи с решением выйти замуж.

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