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«Риски неоправданны». Дикиджи попытался прыгнуть пятерной сальхов

«Риски неоправданны». Дикиджи попытался прыгнуть пятерной сальхов
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Российский фигурист Владислав Дикиджи показал попытку исполнить пятерной сальхов, которая завершилась падением, и заявил, что такие эксперименты могут плохо сказаться на здоровье.

«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье. Тем самым спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски неоправданны. Всему своё время», — написал Дикиджи в соцсетях.

Напомним, Дикиджи заключил спор с фигуристом Александром Галлямовым, согласно которому Дикиджи должен прыгнуть пятерной прыжок до конца лета.

19-летний Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Спартакиады сильнейших и победитель двух этапов Гран-при России сезона-2023/2024. Ранее Дикиджи рассказал, что пытался исполнить пятерной сальхов на тренировке, но недокручивал прыжок и падал, а также заявил, что в этом сезоне больше хочет сосредоточиться на четверных прыжках.

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