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«Вопросов нет и быть ни у кого не может». Галлямов — о споре с Дикиджи

«Вопросов нет и быть ни у кого не может». Галлямов — о споре с Дикиджи
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Российский фигурист Александр Галлямов высказался о споре с фигуристом Владиславом Дикиджи и его попытке прыгнуть пятерной сальхов.

«Кто бы мог подумать, что наш с Владом спор наберёт такой размах. Надо внести некоторую ясность:

1.Влад не побоялся вынести в общественное поле этот спор. Красава!

2. Влад достойно выдерживает давление со стороны СМИ и фанатов/хейтеров. Красава!

3. Влад реально фигачил, чтобы это сделать. Красава!

Вопросов к нему нет и быть ни у кого не может! Если кто у нас это и сделает в ближайшее время, то именно он. Думаю, что все получили свои профиты. А я всё-таки буду жалеть, что не проиграл этот спор. Хотя ещё есть время. Кто считает, что Влад слабак, то мой враг навеки! За слова отвечает. Не словами, а делом», — написал Галлямов в социальных сетях.

Напомним, Дикиджи и Галлямов заключили пари, согласно которому Владислав должен прыгнуть пятерной прыжок до конца лета. Дикиджи показал попытку исполнить пятерной сальхов, которая завершилась падением, и заявил, что такие эксперименты могут плохо сказаться на здоровье.

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