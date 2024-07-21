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«Не вижу повода для разговора». Тарасова не верит, что Дикиджи выполнит пятерной прыжок

«Не вижу повода для разговора». Тарасова не верит, что Дикиджи выполнит пятерной прыжок
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу попыток Владислава Дикиджи прыгнуть пятерной сальхов.

«Мало ли кто что пытался. Он освоил пятерной прыжок? Нет. Повода для разговора не вижу.

Лучше сначала исполнить аксель в 4,5 оборота, который Дикиджи, как он говорит, тренирует. Интересно будет, если он действительно сделает его», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, Дикиджи и Александр Галлямов заключили пари, согласно которому Владислав должен прыгнуть пятерной прыжок до конца лета. Дикиджи показал попытку исполнить пятерной сальхов, которая завершилась падением, и заявил, что такие эксперименты могут плохо сказаться на здоровье.

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