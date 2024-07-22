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Александр Плющенко рассказал, что работает с Авербухом над новой программой

Александр Плющенко рассказал, что работает с Авербухом над новой программой
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Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко в социальных сетях рассказал о подготовке новой произвольной программы от серебряного призёра Олимпиады Ильи Авербуха.

«Работаем с Ильёй Авербухом над моей новой произвольной программой! Кто первый угадает, что это будет за программа, — получит в подарок крутой новый мерч от «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко в социальных сетях.

Напомним, сейчас Александру 11 лет. Он занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.

Ранее Пётр Гуменник анонсировал новую произвольную программу, которую ему поставил хореограф Илья Авербух.

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