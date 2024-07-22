«Очень перспективные». Шпильбанд — о танцевальном дуэте Мироновой и Устенко

Тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд заявил, что стажировка в его группе российских фигуристов Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, выступающих в танцах на льду, даст им мощный толчок к прогрессу.

«Мои впечатления от первого этапа сотрудничества очень позитивные. Ребята молодые и, на мой взгляд, очень перспективные. Я рад, что мне удалось поделиться с ними моими взглядами на танцы на льду и технику катания. Уверен, что это им даст мощный толчок к дальнейшему прогрессу», — приводит слова Шпильбанда «Матч ТВ».

Напомним, Миронова и Устенко полтора месяца стажировались в США группе Шпильбанда во время предсезонной подготовки. Миронова и Устенко — бронзовые призёры этапа Гран‑при России в Красноярске, а на предыдущем чемпионате России дуэт занял шестое место.