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«Ответственный, талантливый парень». Авербух — о работе с Александром Плющенко

«Ответственный, талантливый парень». Авербух — о работе с Александром Плющенко
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Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух рассказал о работе с сыном двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александром Плющенко.

«Яна [Рудковская] позвонила, предложила поработать с Сашей, я согласился. Несколько дней работаем, продолжаем работать. Саша очень ответственный, талантливый парень, хорошо слушает. Мы постараемся немного в другом ключе его показать. У Жени Плющенко очень хороший центр, он рядом, наблюдает за программой, но при этом очень деликатно отдаёт постановку мне», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, сейчас Александру 11 лет. Он занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.

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