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Худайбердиева выложила пост с поддержкой Валиевой в преддверии её выступления в шоу Навки

Худайбердиева выложила пост с поддержкой Валиевой в преддверии её выступления в шоу Навки
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Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева выложила пост с поддержкой российской фигуристки Камилы Валиевой в преддверии её возвращения на лёд. Сегодня, 22 июля, Валиева примет участие в шоу Татьяны Навки впервые после решения CAS о дисквалификации.

Фото: Личный архив Худайбердиевой

«Приходите поддержать и насладиться сказкой «Руслан и Людмила». Сегодня в 19:30 в Сочи Парке первый выход для публики у моей подруги», — написала Худайбердиева.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.

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