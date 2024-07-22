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«Первое выступление за полгода». Валиева поделилась ожиданиями от участия в шоу Навки

«Первое выступление за полгода». Валиева поделилась ожиданиями от участия в шоу Навки
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Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, высказалась об участии в шоу Татьяны Навки, где она будет кататься в паре с серебряным призёром Олимпиады Александром Энбертом. Соответствующее видео спортсмены выложили в своих социальных сетях.

Энберт: Друзья, мы в Сочи. Столько репетиций перед пустыми трибунами, и наконец-то сегодня мы откатаем шоу для вас. Мы ждём вашей поддержки. Нам будет очень приятно. У меня с Камилой будет первое выступление.

Валиева: А у меня это будет первое шоу «Руслан и Людмила» и вообще первое выступление за полгода.

Энберт: За это максимальные аплодисменты.

Сегодня, 22 июля, Валиева выступит на публике впервые после решения CAS о дисквалификации.

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