«Первое выступление за полгода». Валиева поделилась ожиданиями от участия в шоу Навки

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, высказалась об участии в шоу Татьяны Навки, где она будет кататься в паре с серебряным призёром Олимпиады Александром Энбертом. Соответствующее видео спортсмены выложили в своих социальных сетях.

Энберт: Друзья, мы в Сочи. Столько репетиций перед пустыми трибунами, и наконец-то сегодня мы откатаем шоу для вас. Мы ждём вашей поддержки. Нам будет очень приятно. У меня с Камилой будет первое выступление.

Валиева: А у меня это будет первое шоу «Руслан и Людмила» и вообще первое выступление за полгода.

Энберт: За это максимальные аплодисменты.

Сегодня, 22 июля, Валиева выступит на публике впервые после решения CAS о дисквалификации.