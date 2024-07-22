Энберт показал процесс подготовки Валиевой к первому выступлению после дисквалификации

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт показал, как его партнёрша по шоу, российская фигуристка Камила Валиева готовится к первому выступлению после дисквалификации. Сегодня, 22 июля, Валиева выступит в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Это вам от Камилы для настроения», — выложил видео Энберт в своих социальных сетях.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.