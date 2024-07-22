Константин Тюкавин высказался о возможном участии в шоу Медведевой

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном участии в шоу российской фигуристки Евгении Медведевой.

«Ещё не обсуждали возможность участия в шоу. Идея прикольная — посмотрим, как клуб отреагирует и смогу ли я поучаствовать. Обязательно буду согласовывать с главным тренером и руководством — они будут в курсе», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости».

Напомним, ранее фигуристка анонсировала своё юбилейное шоу в честь 25-летия. Оно состоится 15 ноября в 19:00 на ледовой «ЦСКА-Арене».

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Она является активной болельщицей московского «Динамо» и уже принимала участие в нескольких проектах от медиаслужбы клуба.