Галлямов сообщил, что прошли очередные слушания в CAS по поводу командного турнира ОИ

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов сообщил, что прошли очередные слушания CAS по делу о медалях командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Прошли очередные слушания. Многочасовые и волнительные. В этот раз все члены команды были более уверенными в себе и более спокойны.

На этот раз от команды выступал Марк. В его красноречии и взвешенности высказываний сомневаться не пришлось.

Нам всем остаётся ждать и… идти на тренировку/сборы/шоу. Не ищите дополнительной информации. Всё будет. Спасибо за поддержку!» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотривает апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам.