Худайбердиева выложила шуточное видео, посвящённое отстранению от международных стартов

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева в своих социальных сетях выложила шуточное видео, посвящённое отстранению российских фигуристов от международных стартов.

«Правильно говорить „поезжай“, но если ISU скажут „Ехай уже на свои Гран-при, Чемпионаты Европы и мира“, я поехаю. Не POV, а REAL», — подписала видео Худайбердиева.

Международный союз конькобежцев отстранил российских фигуристов от участия в международных стартов в 2022 году на фоне ситуации на Украине.

В прошедшем сезоне танцевальный дуэт Худайбердиевой и Базина завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших. За время отстранения они также стали победителями национального первенства.

На будущий сезон Худайбердиева/Базин вошли в состав сборной России.