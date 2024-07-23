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Худайбердиева выложила шуточное видео, посвящённое отстранению от международных стартов

Худайбердиева выложила шуточное видео, посвящённое отстранению от международных стартов
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Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева в своих социальных сетях выложила шуточное видео, посвящённое отстранению российских фигуристов от международных стартов.

«Правильно говорить „поезжай“, но если ISU скажут „Ехай уже на свои Гран-при, Чемпионаты Европы и мира“, я поехаю. Не POV, а REAL», — подписала видео Худайбердиева.

Международный союз конькобежцев отстранил российских фигуристов от участия в международных стартов в 2022 году на фоне ситуации на Украине.

В прошедшем сезоне танцевальный дуэт Худайбердиевой и Базина завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших. За время отстранения они также стали победителями национального первенства.

На будущий сезон Худайбердиева/Базин вошли в состав сборной России.

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