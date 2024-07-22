«Обратите внимание на цвет». Медведева ответила, какую боль ей принесла Олимпиада-2018

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в шоу про экстрасенсов «Место силы» вспомнила Олимпийские игры 2018 года, на которых она заняла второе место.

«А как эта медаль могла принести одновременно и радость, и боль на сердце? Ну обратите внимание на цвет! Всё легко очень. Олимпийское серебро для кого-то благословение, но на эту Олимпиаду я шла на золото», — сказала Медведева в эфире шоу на ТНТ.

При этом фигуристка добавила, что медаль для неё — просто предмет интерьера. Последний раз в руках она держала её два года назад.

Напомним, после Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях и завершила карьеру.