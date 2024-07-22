Камила Валиева выступила в шоу впервые с начала дисквалификации

Сегодня, 22 июля, российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, выступила на публике впервые после решения CAS о её дисквалификации.

Она приняла участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где каталась в паре с серебряным призёром Олимпиады Александром Энбертом.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.