«Наверное, это счастье». Валиева — о первом выступлении после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о первом выступлении на публике после решения CAS о её дисквалификации.

«Дорогие друзья, хотела бы сказать вам большое спасибо за такую поддержку. Я очень скучала. Я вышла на лёд впервые почти за полгода. И, наверное, это счастье. Это то, чего мне так не хватало. Я очень рада. Столько добрых слов. Дальше – только больше», – сказала Валиева в видео на личном аккаунте в социальных сетях.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.