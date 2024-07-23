Навка — о возвращении Валиевой: вера и любовь дают силы пережить любые испытания

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала возвращение фигуристки Камилы Валиевой на лёд после отстранения.

«Я невероятно рада, что Камила — одарённая, талантливая, невероятно сильная духом фигуристка, достойная всемирного признания как одна из лучших современных спортсменок — вышла на лёд впервые после такого долгого перерыва именно в роли Людмилы в нашем мюзикле по мотивам поэмы Пушкина. Её героиня танцем и пластикой лучше любых слов передаёт зрителям послание о том, что вера в любовь и добро дают силы пережить с честью и благородством любые испытания и выйти победителем. Благодарность и восхищение поклонников, которые со слезами счастья, стоя, аплодировали любимым фигуристам сегодня — это самая большая наша награда, которая дороже любой медали в мире», — приводит слова Навки ТАСС со ссылкой на пресс-службу Navka Show.

Валиева не участвует в спортивных соревнованиях после решения CAS о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах.