Камила Валиева объявила, что станет ведущей шоу на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что станет ведущей шоу на Первом канале.

«Это очень интересный опыт, нужно ещё многому учиться, я буду рада попробовать себя вновь. Увидите ли меня в этом амплуа в ближайшее время? Я думаю, что да», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Валиева не участвует в спортивных соревнованиях после решения CAS о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах. 22 июля спортсменка вернулась на лёд, приняв участие в ледовом шоу.