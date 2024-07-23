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Камила Валиева объявила, что станет ведущей шоу на Первом канале

Камила Валиева объявила, что станет ведущей шоу на Первом канале
Камила Валиева
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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что станет ведущей шоу на Первом канале.

«Это очень интересный опыт, нужно ещё многому учиться, я буду рада попробовать себя вновь. Увидите ли меня в этом амплуа в ближайшее время? Я думаю, что да», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Валиева не участвует в спортивных соревнованиях после решения CAS о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах. 22 июля спортсменка вернулась на лёд, приняв участие в ледовом шоу.

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