Чемпионка мира российская фигуристка Елизавета Туктамышева проведёт открытую тренировку в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Приглашаем на открытую тренировку с Елизаветой Туктамышевой — чемпионкой мира по фигурному катанию. Лиза покажет самые эффективные упражнения для поддержания здоровья и тонуса организма, пообщается с гостями», — говорится на официальном сайте.

Мероприятие пройдет 25 июля на фестивальной площадке в парке Олимпийской деревни в 18:00 мск.

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.