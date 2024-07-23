Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, когда начала готовиться к шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Активная подготовка к шоу началась в июне, потихоньку. Я волновалась [перед шоу], потому что полгода не выходила на лёд, но скорее я больше соскучилась по льду.

Все шоу Татьяны Навки нравятся. Есть ли шоу, к которым сложнее подготовиться? Они все плюс-минус одинаковые, но требуют подготовки и включённости в образ», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Валиева не участвует в спортивных соревнованиях после решения CAS о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России. Сейчас фигуристка активно принимает участие в светских мероприятиях, шоу и рекламах. 22 июля спортсменка вернулась на лёд, приняв участие в ледовом шоу.