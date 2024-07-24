«Выглядит сильной девицей». Тарасова рассказала о тренировках Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о физическом состоянии Александры Трусовой.

«Я порадовалась, что увидела Сашу Трусову: она восстанавливает прыжки и со своими элементами выглядит сильной девицей. Она давно не выступала, и я давно её не видела.

Если она соберётся и Женя (Плющенко) ей поможет, то для нашего фигурного катания это будет очень хорошо. Саша восстанавливается, прыгает и с удовольствием проводит тренировки», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Александра Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.