«Как взрослый мастер». Тарасова назвала одну из самых перспективных юниорок из России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об одной из самых перспективных юных фигуристок из России.

«Лена Костылева просто фантастическая. Очень много умеет, очень много может. Она в состоянии учить и четверные прыжки. Она такая девочка, которая катается не как ребёнок, а как взрослый мастер», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Отметим, что вчера, 23 июля, Тарасова посетила тренировки академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Тренер посмотрела прокаты Александры Трусовой, Макара Игнатова, Софьи Муравьёвой и других фигуристов. В конце команда академии подарила Тарасовой большой букет цветов.

Напомним, Елене Костылевой 12 лет. Она владеет тремя элементами ультра-си. В прошедшем сезоне она стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди спортсменов младшего возраста, а также бронзовым призёром чемпионата России по прыжкам.