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«Как взрослый мастер». Тарасова назвала одну из самых перспективных юниорок из России

«Как взрослый мастер». Тарасова назвала одну из самых перспективных юниорок из России
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об одной из самых перспективных юных фигуристок из России.

«Лена Костылева просто фантастическая. Очень много умеет, очень много может. Она в состоянии учить и четверные прыжки. Она такая девочка, которая катается не как ребёнок, а как взрослый мастер», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Отметим, что вчера, 23 июля, Тарасова посетила тренировки академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Тренер посмотрела прокаты Александры Трусовой, Макара Игнатова, Софьи Муравьёвой и других фигуристов. В конце команда академии подарила Тарасовой большой букет цветов.

Напомним, Елене Костылевой 12 лет. Она владеет тремя элементами ультра-си. В прошедшем сезоне она стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди спортсменов младшего возраста, а также бронзовым призёром чемпионата России по прыжкам.

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