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Тарасова своеобразно отреагировала на получение Загитовой диплома о высшем образовании

Тарасова своеобразно отреагировала на получение Загитовой диплома о высшем образовании
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что недавно олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получила диплом о высшем образовании. Напомним, фигуристка окончила программу «Продюсирование и культурная политика» в направлении «Журналистика» Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

«Как я считаю, будет ли Алина работать по профессии? Надо её спросить, думаю, она ещё определяется. Нравится ли она в роли ведущей? Мне нравилось её катание. А дальше она уже пробует разные направления. Но, мне кажется, она могла бы ещё и покататься. Она могла бы продолжить карьеру сейчас? Конечно. Хотя тяжело продолжать карьеру, когда мы везде отстранены», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Помимо личного титула на ОИ, Алина Загитова становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также чемпионкой Европы 2018 года.

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