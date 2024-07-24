Камила Валиева восстановила двойной аксель

Российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, восстановила двойной аксель. Соответствующее видео спортсменка опубликовала в своих социальных сетях.

Несколько дней назад Валиева выступила на публике впервые после решения CAS о её дисквалификации. Она приняла участие в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где каталась в паре с серебряным призёром Олимпиады Александром Энбертом.

Там Камила исполнила одинарный аксель и двойной тулуп. Это были первые прыжки после перерыва почти в полгода.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей.