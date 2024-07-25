Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев назвал причину, по которой любит писать стихи и сочинять музыку.

«Очень часто я пишу стихи, когда мне некому и не с кем поделиться какими-то своими переживаниями. И у меня этот поток выходит на лист бумаги или в заметки в телефоне. И я не только пишу стихи, вот недавно ударился в творчество и это всё в музыку начал превращать. Но это именно когда я выгораю.

Вот сейчас я заметил, что я не пишу – значит, у меня нет момента выгорания. Значит, у меня более-менее всё хорошо», — сказал Алиев в интервью каналу «Море людей. Подкаст на берегу».

Напомним, в прошедшем соревновательном сезоне Алиев занял четвёртое место на чемпионате России и Спартакиаде.