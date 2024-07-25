Фигурист Алиев рассказал историю, как выпил «50 грамм» перед прокатом

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал необычную историю, как однажды выпил «50 грамм» перед прокатом.

«Было очень много интересных других вещей, как я старался гасить свои нервы. Как-то однажды мой тренер, – а у меня нервишки шалят, даже если я сейчас руку вот так поставлю, она будет немножко трястись, – мой тренер говорит: «Давай-ка попробуем такую практику». Но это были не соревнования, это был тренировочный прокат. Он говорит: «Давай попробуем, 50 грамм я тебе налью перед прокатиком».

Не сработало вообще никак, это просто ужас был. Ну как бы… Сначала да, меня это разогрело, потом я понял, что я «вот такой». А потом, когда я вышел на лёд, в общем, из семи элементов я сделал три», — сказал Алиев в интервью каналу «Море людей. Подкаст на берегу».

Напомним, Алиев является чемпионом России (2020) и Европы (2020). Также он участвовал в Олимпийских играх 2018 года, где занял седьмое место.