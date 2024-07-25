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Фигурист Алиев рассказал историю, как выпил «50 грамм» перед прокатом

Фигурист Алиев рассказал историю, как выпил «50 грамм» перед прокатом
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Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал необычную историю, как однажды выпил «50 грамм» перед прокатом.

«Было очень много интересных других вещей, как я старался гасить свои нервы. Как-то однажды мой тренер, – а у меня нервишки шалят, даже если я сейчас руку вот так поставлю, она будет немножко трястись, – мой тренер говорит: «Давай-ка попробуем такую практику». Но это были не соревнования, это был тренировочный прокат. Он говорит: «Давай попробуем, 50 грамм я тебе налью перед прокатиком».

Не сработало вообще никак, это просто ужас был. Ну как бы… Сначала да, меня это разогрело, потом я понял, что я «вот такой». А потом, когда я вышел на лёд, в общем, из семи элементов я сделал три», — сказал Алиев в интервью каналу «Море людей. Подкаст на берегу».

Напомним, Алиев является чемпионом России (2020) и Европы (2020). Также он участвовал в Олимпийских играх 2018 года, где занял седьмое место.

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