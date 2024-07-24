Косторная и Куница поделились архивными фотографиями с росписи

Российская фигуристка Алёна Косторная и её муж Георгий Куница, с которым они вместе выступают в парном катании, в личных аккаунтах в социальных сетях поделились архивными фотографиями с их росписи.

«А вот так всё было. 01.08.2023. Тихо, спокойно, на летнем, только мы вдвоём», — подписала публикацию Косторная.

Напомним, Алёна Косторная завершила сольную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Косторной стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. Не сумев пробиться на Олимпиаду в Пекине, молодая фигуристка приняла решение больше не выступать в одиночном катании, встав в пару с Георгием Куницей.

В сезоне-2023/2024 Косторная и её партнёр не выступали из-за стрессового перелома стопы Алёны. О том, можно ли будет увидеть их в следующем сезоне, спортивная пара ничего не говорила.