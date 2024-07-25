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«Мы переходим на казахский язык». Самоделкина — о желании выучить язык и гимн Казахстана

«Мы переходим на казахский язык». Самоделкина — о желании выучить язык и гимн Казахстана
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заявила о желании выучить язык и гимн Казахстана. Напомним, эту страну фигуристка представляет с августа 2023 года.

– В первую очередь это уважение, потому я учила гимн. Пока, конечно, целиком не знаю, но первый куплет и первый припев знаю хорошо. Папа предупреждал, что повод может быть.

– А как с казахским языком?

– Я сейчас начну углубляться в эту тему. Пока ещё репетитора не нанимали. Я думаю, что сама спокойно приеду, начну потихоньку, а потом начнёшь общаться с людьми на простом языке и свыкаешься. Пока только Евгений Викторович Плющенко немного прикалывался, подкидывал какие-то выражения.

– Получается, что Евгений Плющенко с вами на тренировках общается на казахском?

– Иногда да. Скажет что-нибудь на казахском, я отвечу, что не поняла, а он: «Потом поймёшь». Бывает так, что он говорит: поехали, короткую программу. Я отвечаю: «Хорошо». А он такой: «Рахмет» («Спасибо». – Прим. «Чемпионат»). Мы уже переходим на казахский потихоньку», – приводит слова Самоделкиной Tengri Sport.

Напомним, недавно Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 161,43 балла. Это был дебютный турнир для девушки в качестве казахстанской фигуристки. До этого последний раз она выходила на старт в финале Гран-при России 3–5 марта 2023 года, где заняла предпоследнее, 11-е место.

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