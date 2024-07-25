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«В мусульманском стиле». Загитова рассказала подробности своего будущего шоу

«В мусульманском стиле». Загитова рассказала подробности своего будущего шоу
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала подробности своего шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене». Сама фигуристка выступит в нём в роли ангела.

– Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И, естественно, я буду непосредственно исполнителем.

– То есть Яна Рудковская, держись?
– Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

– А кто рисовал эскизы?
– Идеи мои, но, естественно, рисовала не я.

– Здесь много этнического.
– Да, конечно, потому что это будет сделано на день Республики Татарстан. Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фешена. Я практически буду не вылезать со льда, – сказала Загитова в интервью каналу «Алеко».

Напомним, помимо личного титула на ОИ, Алина Загитова становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также чемпионкой Европы 2018 года.

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