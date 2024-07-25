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CAS отклонил апелляции россиян на лишение золота Олимпийских игр — 2022 в команде

CAS отклонил апелляции россиян на лишение золота Олимпийских игр — 2022 в команде
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Федерации фигурного катания России, ОКР, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

«После слушаний, состоявшихся 12 июня 2024 года, комиссия пришла к выводу, что результаты Валиевой в олимпийских командных соревнованиях по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что команда фигуристов России не может быть удостоена золотой медали. Таким образом, вышеупомянутые апелляции отклонены. Группа вынесла резолютивную часть арбитражного решения. Полный текст решения с обоснованием комиссии будет опубликован в ближайшее время», — говорится в заявлении CAS.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США.

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