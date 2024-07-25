ОКР разочарован решением CAS по апелляциии россиян на лишение золота ОИ-2022 в команде

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Федерации фигурного катания России, ОКР, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

«Олимпийский комитет России крайне разочарован сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда в г. Лозанне (CAS) по апелляциям Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и шести российских фигуристов на решение исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года.

Иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти три года.

Тем не менее после получения мотивировочной части сегодняшнего решения, детально её изучив, Олимпийский комитет России рассмотрит возможность дальнейших шагов по защите прав и интересов российских спортсменов», — говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США.