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Галлямов отреагировал на решение CAS по апелляции россиян на лишение золота ОИ-2022

Галлямов отреагировал на решение CAS по апелляции россиян на лишение золота ОИ-2022
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Чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Федерации фигурного катания России, ОКР, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

«Veni, Vidi, Vici, но наоборот.
Я с гордостью могу сказать:
Любовь фанатов не отнять,
а Лёд — он гладкий, он не врёт», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США.

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