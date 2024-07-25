Галлямов отреагировал на решение CAS по апелляции россиян на лишение золота ОИ-2022

Чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Федерации фигурного катания России, ОКР, Анастасии Мишиной, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

«Veni, Vidi, Vici, но наоборот.

Я с гордостью могу сказать:

Любовь фанатов не отнять,

а Лёд — он гладкий, он не врёт», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал её результаты с этой даты. Ранее совет ISU перераспределил командные медали после дисквалификации Валиевой, в результате чего золото России перешло сборной США.