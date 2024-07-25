«Ждут со всего мира». Галлямов — о словах Мельниковой про поддержку иностранных фанатов

Российский фигурист Александр Галлямов высказался о словах олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой, которая была удивлена количеством поддержки со стороны иностранных болельщиков.

«Не знаком с Ангелиной Мельниковой, но иногда пересекался с другой участницей той Олимпиады — победной для наших гимнасток — Лилией Ахаимовой. Наша четвёрка (Мельникова, Уразова, Ахаимова, Листунова) обошла квартет американок во главе с якобы непобедимой Симоной Байлз (тут её недавно ESPN поставил в списке «лучших спортсменов XXI века» на седьмое место).

Геля, кажется так её называют друзья, не переживай! Ваше достижение в веках! Подтверждаю, что ждут со всего мира. Даже во время ЧЕ по футболу в Уютной были гости из Бразилии, Венгрии, США и многих других стран», — написал Галлямов в социальных сетях.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские гимнасты отказались участвовать в отборочных турнирах из‑за критериев допуска.