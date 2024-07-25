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В ФФККР отреагировали на решение CAS отклонить апелляцию россиян на лишение золота ОИ-2022

В ФФККР отреагировали на решение CAS отклонить апелляцию россиян на лишение золота ОИ-2022
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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что разочарованы решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции Федерации фигурного катания России, ОКР, Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапова и Марка Кондратюка на лишение командного золота Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

«Федерация фигурного катания на коньках России принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда, который оставил в силе предложенное Международным союзом конькобежцев (ISU) перераспределение медалей командных соревнований Олимпийских игр в Пекине.

ФФККР разочарована данным решением. Правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала свои медали в чистой и честной борьбе.

Спортивный арбитражный суд опубликовал сегодня только резолютивную часть решения без мотивировочной части. Как только будет предоставлен полный документ, содержащий обоснование решения, мы сможем его детально проанализировать и дать комментарии по содержанию, а также по нашим дальнейшим шагам по защите прав и интересов наших спортсменов», — говорится в официальном заявлении Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) также остался разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

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