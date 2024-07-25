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Медведева: пробую себя в роли интервьюера — это моя тропа отхода от фигурного катания

Медведева: пробую себя в роли интервьюера — это моя тропа отхода от фигурного катания
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какой деятельностью занимается на данный момент.

«Я пробую себя в роли интервьюера — это какая-то моя тропа отхода от фигурного катания. Но что самое интересное: почему интервью? У меня всю мою сознательную жизнь берут интервью. Когда я выходила со льда после соревнований, первым делом я шла в микст-зону, где тебе сразу же начинают задавать вопросы — не всегда удобные. Я настолько научилась на них отвечать, что подумала: почему я всё время на них отвечаю, если могу начать их задавать. Для того чтобы начать их задавать, нужно создать своё безопасное пространство, чтобы приглашать гостей и задавать им всякие разные вопросы, как хорошие добрые мягкие, так и иногда колючие, но интересные для широкой аудитории.

Комфортное пространство — это свой канал на любой платформе, я выбрала YouTube на данный момент. Мы придумали наш проект «БеС комментариев», пока что прямых аналогов я не видела у нас в медиапространстве», — сказала Медведева во время подкаста «Флоу Джоб».

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