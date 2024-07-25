«Уехать на дачу выращивать помидоры». Медведева — о развитии в публичном пространстве

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему спортсменам после завершения карьеры важно дальнейшее развитие в публичном пространстве.

«Сайт у меня есть. Спортивный сайт? Пока что нет, потому что, в моём понимании, чтобы открыть спортивное медиа, нужно как минимум быть спортивным журналистом, которым я не являюсь и в ближайшее время становиться не собираюсь. Но что-то своё делать обязательно надо. Когда ты понимаешь, что твоя карьера либо заходит в тупик, либо ты хочешь попробовать себя в другом амплуа, ты начинаешь двигаться в новом направлении, в котором можешь себя проявить. У нас в спорте очень много ответвлений. Мы заканчиваем довольно-таки рано. Ладно, если бы мы могли уйти на пенсию, уехать на дачу, выращивать помидоры… У нас такой возможности нет. Нужно куда-то дальше развиваться», — передаёт слова Медведевой с записи подкаста «Флоу Джоб» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях и завершила карьеру.