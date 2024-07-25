Медведева рассказала об отношении к журналистике после создания собственного шоу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, поменялось ли её отношение к журналистике после создания собственного шоу.

«Особо ничего не изменилось. Если мы говорим про какие-то заметки журналистов про мою спортивную карьеру или моё катание, ничего не изменилось. Я всё так же продолжаю выходить на лёд, у меня всё так же меняется мой спортивный набор элементов. Обычно он идёт в более упрощённую сторону, потому что время идёт, я не молодею. Конечно, есть люди, которым это перестаёт нравиться, потому что где та Медведева, которая, когда я сидел на диване, выиграла два чемпионата мира, где шестерные тулупы? Шестерных тулупов я больше не делаю, некоторым это не нравится.

Ничего не поменялось в пространстве фигурного катания, но изменилось моё отношение к этому. Я просто повзрослела и поняла, что мне важнее. Мне важнее шестерные тулупы на голову приземлять на каждой тренировке, убиваться, чтобы всем угодить, или моё здоровье? Критика была. Наверное, всё-таки спорт и музыка — это две такие токсичные среды, в которых очень много позволено людям выражать своё, мягко говоря, недовольство. У нас обсуждения обычно ведутся без цензуры», — сказала Медведева во время подкаста «Флоу Джоб».