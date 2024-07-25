«Выбрать что-то уникальное». Медведева — о нынешней цели в фигурном катаниии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о цели в фигурном катании, а также о необходимости экспериментировать с образами и умении понимать персонажа.

«На данный момент в нашей стране очень много фигурнокатательной продукции: очень много шоу, очень много соревнований. Фигурное катание очень серьёзно выбивается в медиа, снимаются проморолики к соревнованиям, хотя такого никогда не было. Я сейчас на это смотрю и понимаю, что это очень серьёзный левел-ап. Соответственно, поэтому хочется сделать что-то уникальное.

У нас есть «золотой список фигурного катания» — это «Кармен», «Призрак оперы», «Лебединое озеро». Это всегда работает. Но, поскольку сейчас фигурное катание у нас не выходит на международную арену, и конкретно у меня не стоит сейчас задачи выиграть чемпионат мира и выбрать свою самую сильную сторону, например, из меня классный «Чёрный лебедь» получится и пойду я его скатаю, выиграю чемпионат мира. Передо мной не стоит такой задачи, поэтому самое главное — выбрать что-то уникальное.

Самое главное — понимать свой образ. Экспериментировать можно всегда, но нужно быть готовым к тому, что эксперимент может не удастся. Например, образ, который я выберу, может мне не подойти. Я слабо представляю себя под «Король и Шут». Хотя, казалось бы, «Женя, экспериментируй, нам хочется чего-то нового, чего ты нудли катаешь?» Я это постоянно слышу, но я по своей натуре лирик. Мне идёт лиричная музыка с каким-то глубинным смыслом, со страданиями иногда. Это не всегда про весёлые танцы. У меня такой образ: мне в этом комфортно, мне в этом красиво», — передаёт слова Медведевой с записи подкаста «Флоу Джоб» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.