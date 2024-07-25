«Один из величайших шоуменов современности». Медведева — о концерте The Weeknd

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о культурном явлении, которое её впечатлило.

«В прошлом году я устроила себе мини-путешествие и на несколько дней слетала в Амстердам, чтобы посетить концерт The Weeknd. Мне настолько понравилось! Мы сначала взяли танцевальный партер, нам было дико весело, но ничего не видно. Мы там набесились, накайфовались, вышли со стадиона и узнали, что завтра будет ещё один концерт. Мы сразу же купили билеты и пошли на этот раз сверху на это всё посмотреть. Абсолютно другие ощущения.

Мне кажется, The Weeknd — это один из величайших шоуменов современности. Это просто какой-то невероятный масштаб! Мне важно, как человек отрабатывает — поёт просто невероятно!» — сказала Медведева во время подкаста «Флоу Джоб».