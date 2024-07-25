«Ниточкой перетянуто». Евгения Медведева — об образах Бьянки Цензори

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об образах жены американского рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори.

«Это действительно проблематично. Я недавно была в Японии, в Токио, и оказалось, что Бьянка и Канье жили на соседней от меня улице. Потом выложили фотографии, как она прогуливалась вместе со своим супругом в колготках, без обуви, без верхнего и нижнего белья, ниточкой перетянуто у неё все было. Всё-таки, наверное, Япония — это не та страна, в которой можно так ходить. И в принципе ты можешь идти, там дети… Да что я буду говорить, мы все прекрасно понимаем, что это не то, как хочется, чтоб выглядела красивая женщина», — передаёт слова Медведевой с записи подкаста «Флоу Джоб» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях и завершила карьеру.