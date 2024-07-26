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«Только мама воспитывала меня». Валиева — об интервью своего отца

«Только мама воспитывала меня». Валиева — об интервью своего отца
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала интервью своего отца, заявив, что всю жизнь её воспитывала и поддерживала только мама.

«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь. В связи с этим я бы очень хотела напомнить, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить её за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моём будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы
Только она моя настоящая и любимая семья», — написала Валиева в социальных сетях.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей.

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