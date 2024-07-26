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Медведева оценила идею «оживления» умерших звёзд при помощи ИИ

Медведева оценила идею «оживления» умерших звёзд при помощи ИИ
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Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на идею «оживления» умерших звёзд при помощи искусственного интеллекта.

«Я бы высказалась против этого. Всё-таки люди, которых с нами рядом нет… Возможно, такие технологии смогли бы помочь людям, которые утратили своих родных и хотели бы встретиться с ними хотя бы так ещё раз. Это очень сентиментальная и довольно-таки тяжёлая вещь, но, возможно, кому-то она поможет. Но вот… когда я была на премии Муз-ТВ, там с Жанной Фриске так сделали. Я просто видела в этот момент её отца, который сидел прям чётко передо мной. Я на это всё посмотрела и поняла, что так нельзя делать. Это, безусловно, очень красивый жест уважения к невероятной артистке, но я просто видела, что происходило с её папой, который на это всё смотрел. Это палка о двух концах, очень философская тема. Возможно, для широкой аудитории это будет интересно, классно, прикольно. Но человека больше нет. Мне кажется, все-таки надо глубоко подумать, надо такое делать или нет», — передаёт слова Медведевой с записи подкаста «Флоу Джоб» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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