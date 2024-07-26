Отец Камилы Валиевой объяснил, почему не виделся с дочерью почти 10 лет

Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, рассказал о причинах десятилетней разлуки с дочерью.

«Мы наконец встретились с Камилой, пообщались, всё прошло хорошо. А так мы с ней очень давно не виделись — почти десять лет. Почему так долго? Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Там Камила тренировалась в интернате: сначала в «Москвиче», а потом в «Самбо-70». Также на долгую разлуку повлияло то, что с её мамой мы разведены и вместе не живём. Но сейчас я вернулся к себе на родину, являюсь председателем «Союза морских пехотинцев Крыма». Поэтому мы с дочерью можем видеться чаще», — приводит слова Рамазанова Sport24.

Ранее 18-летняя Валиева прокомментировала интервью своего отца, заявив, что всю жизнь её воспитывала и поддерживала только мама.